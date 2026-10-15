Sale a la luz la camiseta especial que el Barcelona usará ante el Real Madrid

Héctor Cantú

A días de que el Barcelona enfrente la primera edición de El Clásico ante el Real Madrid en la temporada 2026/27, el club catalán ha dado a conocer el modelo de camiseta con el que jugarán el partido.

Como ha sido una costumbre en las ediciones pasadas, el Barcelona utilizará un modelo de casaca distinto en el encuentro a disputarse el próximo 25 de octubre.

LA COPA DE GOLF FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/CdmsoUqrib — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2026

El estadounidense, Tyler, The Creator ha sido seleccionado para colocar la marca de su ropa ‘Golf’, además de ser el creativo principal de la campaña de publicidad de esta camiseta especial.

Esta es la novena ocasión que el Barcelona, en conjunto con su patrocinado Spotify, se unen para colocar el nombre de algún artista en la parte central de la camiseta en un duelo ante el Real Madrid.

Le queda muuuuuuuuy bien ?‍?

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/mMe1zmNzgl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2026

En el pasado, artistas como Rosalía, The Rolling Stones, Ed Sheeran, entre otros, han aparecido en la posición privilegiada del uniforme culé en un partido ante el acérrimo rival.

El equipo femenil será el primero en portar esta indumentaria única en el duelo ante el Granada, justo un día antes del gran partido entre Barcelona y Real Madrid.

Hasta el momento, el Barcelona ocupa la primera posición en la clasificación del futbol español con una diferencia de 6 puntos sobre el Real Madrid. Una victoria llevaría la diferencia a 9 puntos, una cifra que nunca antes se ha remontado en una temporada regular.