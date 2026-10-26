Marc Cucurella se 'devoró' a Lamine Yamal en El Clásico

Héctor Cantú

Lamine Yamal no pudo convertirse en el referente del Barcelona en el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid.

El juvenil culé, quien previamente había asegurado con soltura que se ‘comería’ a su compañero de Selección Marc Cucurella en los Clásicos, terminó siendo opacado por uno de los laterales más destacados del mundo.

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Marc volvió a ser ese futbolista sólido, rápido, eficaz e incómodo para los rivales. A Lamine no lo dejó ni respirar, a pesar de que el atacante fue uno de los jugadores que más veces tocó la pelota en campo contrario (11).

Yamal no terminó el partido con los mejores registros ni las calificaciones más altas de su equipo, pues se marchó sin goles, asistencias ni disparos al arco rival. El acercamiento más claro que tuvo, fue un disparo que salió desviado del poste derecho de la meta vigilada por Andriy Lunin

En los regates tampoco fue el chico más listo de la clase. Allí se lo devoró por completo la experiencia de Cucurella, quien terminó con 12 contribuciones defensivas para el Real Madrid ante los 4 regates correctos de Yamal.

‼️ @cristobalsoria: "Con tu discurso NO AYUDAS a LAMINE ni al BARÇA". ? @10JoseAlvarez: "Te esperaba MÁS INTELIGENTE". ? El CARA A CARA que NO ESPERABAS anoche en @elchiringuitotv. https://t.co/tkuNSSSEbO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

El lateral solamente fue superado en una ocasión por Lamine Yamal en ese costado derecho. Ni una sola vez más. Una auténtica pared blanca que incluso llevó a Lamine a solo lograr cuatro pases en el tercio final de la cancha. Fue su sombra y su peor pesadilla.

Cucurella recuperó un total de seis balones y finalizó los 90 minutos con una efectividad de pases del 95%. Un bastión merengue ante la irreverencia de Lamine Yamal, quien no tuvo su noche más acertada.