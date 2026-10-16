Luis Enrique revela la forma en la que detendrá a Lamine Yamal

Héctor Cantú

El Paris Saint-Germain (PSG) se declara listo para enfrentar al Barcelona en uno de los partidos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El técnico español Luis Enrique reconoció que será un encuentro complicado por la calidad individual de ambos equipos, aunque espera aprovechar la condición de local para conseguir un resultado favorable.

“Da igual quien juegue del Barcelona, nosotros tenemos que resolver todas las situaciones defensivas como equipo. No vamos a poder evitar que Lamine regatee, que Pedri encuentre pases increíbles, que Raphinha vaya en profundidad y finalice. Necesitamos afrontar esas situaciones como equipo”, explicó en conferencia de prensa previa al partido.

❤️ Luis Enrique elogia al Braça: "Me encanta ver al Barça, como aficionado también" https://t.co/1facHPfiQp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 19, 2026

Sobre Lamine Yamal, el entrenador destacó su crecimiento futbolístico y reconoció el peligro que representa para la defensa parisina. Sin embargo, también dejó claro que la posesión del balón será fundamental para limitar sus oportunidades.

“Lo está haciendo muy bien, siempre le escucho decir que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar a cualquiera con el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, no va a ganar nadie. Si tienes el balón todo el tiempo, Lamine no lo tiene y todo está tranquilo. Ese es nuestro ideal. Pero no será así, porque todo sabemos que es difícil y contra Lamine hay que estar concentrados sobre lo que podemos hacer. Para defender a un rival con tanta calidad, hay que estar concentrado”, sentenció.

Ni Real Madrid ni PSG: los 10 reyes del mercado de fichajes

El Barcelona ha perdido sus últimos 2 enfrentamientos ante el PSG y recibió 4 goles en 3 de sus últimas 4 derrotas frente al conjunto francés, una tendencia que buscará revertir ante el equipo de Luis Enrique.