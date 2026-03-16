Luis Enrique no se fía de nadie en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Luis Enrique señaló este lunes que hay tres equipos que parten con una ventaja de tres goles en la vuelta de octavos de final de la Champions League, Real Madrid ante Manchester City (3-0), Atlético de Madrid frente a Tottenham (5-2) y el suyo contra Chelsea (5-2) y apuntó que no está seguro de cuántos se clasificarán.

"Hay tres encuentros que tienen esta diferencia de tres goles... veremos cuántos se clasifican. El fútbol es una cosa maravillosa y puede pasar de todo", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante Chelsea.

"Solo hemos jugado el primer partido y nos queda el segundo que va a ser diferente. A estas alturas de competición cada partido es complicado y difícil, pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Intentaremos jugar lo mejor que podamos", añadió el técnico español.

"Habrá momentos difíciles durante el encuentro y es importante lidiar con ellos. Necesitamos controlarlos y aprovechar las oportunidades que tengamos", comentó.

"Siempre es un placer de jugar con equipos de la Premier League porque son los mejores. Vamos a poder demostrar nuestra calidad. Respeto mucho a Liam Rosenior (entrenador del Chelsea) y le deseo lo mejor en su futuro", sentenció.