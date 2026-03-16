Manchester City buscará lo que nadie ha logrado contra el Real Madrid en la Champions

Héctor Cantú

El Manchester City tiene frente a sí una auténtica misión imposible cuando en casa, intente un regreso histórico ante el Real Madrid.

Pep Guardiola sabe que ante los de la capital española será por demás complicado obtener un triunfo contundente. Necesita 4 goles y no recibir ninguno para dar cuenta del equipo de Álvaro Arbeloa que nunca ha sufrido una remontada tan abultada.

Cuando el Real Madrid ha ganado de manera tan contundente un juego de ida, nunca ha quedado eliminado. No ha habido equipo que le haya puesto, siquiera, en algunos aprietos.

A este dato, habrá que sumar que el Etihad Stadium no ha sido un búnker inconquistable en los últimos años para el Real Madrid, que suma dos victorias en sus últimos compromisos en territorio celeste.

Por si fuera poco, el Manchester City apenas ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho enfrentamientos contra equipos de La Liga, con un saldo restante de tres derrotas e igual número de empates.

Pero, aún entre tanta oscuridad, hay una luz de esperanza para los pupilos de Guardiola que se aferran al recuerdo de la temporada 2023, cuando apalearon al Real Madrid por 4-0 en casa luego de haber empatado en la ida (1-1).

En aquella ocasión, Bernardo Silva se despachó con un doblete en la primera mitad para dejar trazado el camino de la victoria que completaron Manuel Akanji y Julián Álvarez.