Reapareció el 'rey de Europa' y el Manchester City quedó herido de muerte

Héctor Cantú

Lo advirtió Álvaro Arbeloa antes del silbatazo inicial y el Real Madrid se encargó de darle veracidad a sus palabras sobre el terreno de juego: Al ‘Rey de Europa’ nunca se le puede dar por muerto.

El Manchester City ha pagado muy cara la osadía de plantear un partido intermitente y plagado de errores en el Santiago Bernabéu. Luego del 3-0 recibido, prácticamente ha sentenciado su eliminación de la Champions League.

Thibaut Courtois assist ‼️



The Belgian keeper plays a lovely ball out to Fede Valverde who gives Real Madrid the lead 🔥 pic.twitter.com/EX93BvXlk9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

Los primeros minutos fueron de auténtico dominio para los ingleses que no mostraron ingenio profundo más allá de buscar centros por las bandas para encontrar a Erling Haaland.

El Madrid supo esperar y cuando tuvo la posibilidad golpeó primero gracias a un error de Gianluigi Donnarumma combinado con una gran definición de Federico Valverde, quien se echó el equipo al hombro para consumar su mejor tarde en la Champions League.

Two goals in seven minutes for the Real Madrid captain 🫡 pic.twitter.com/80OjKYqIN7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

Siete minutos después, ahora por el costado izquierdo, Valverde definió cruzado para poner el 2-0 en un momento donde el City no lograba encontrarse sobre la cancha.

A tres minutos del final de la primera parte, llegó el tercer tanto del uruguayo con una genialidad dentro del área que desató la locura en las gradas del Santiago Bernabéu.

En la segunda mitad, el Real Madrid pudo sentenciar la eliminatoria, pero Vinícius Júnior falló un penal luego de la falta de Donnarumma sobre el mismo jugador brasileño.

FEDE VALVERDE WITH AN INSANE TOUCH AND FINISH 🤯😮‍💨



HE HAS HIS FIRST HALF HAT-TRICK 🔥 pic.twitter.com/sqXhfKh4Dy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

Aunque el Manchester City tuvo mayor posesión del balón en la segunda mitad, las ideas de ataque no cambiaron. Doku y Savinho terminaron por nublarse ante el mar de piernas que cubrieron a la perfección sus llegadas por las bandas.

Este resultado obliga al Manchester City a ganar por diferencia de tres goles en el partido de ida para mandar el partido a la definición en etapas suplementarias.