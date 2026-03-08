Real Madrid va recuperando piezas para la Champions League

Redacción FOX Deportes

Real Madrid completó su segundo entrenamiento de preparación para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League que disputará el miércoles contra Manchester City, aún sin Álvaro Carreras, que protagoniza una buena recuperación y podrá jugar el partido.

Aún sin el francés Kylian Mbappé quien completó en París su última sesión de recuperación antes de volar a la capital española y reincorporarse el lunes al trabajo en la ciudad deportiva, el equipo blanco aumentó la carga de cara al City.

Álvaro Arbeloa juntó a los titulares que el viernes vencieron al Celta en LaLiga con el grupo reducido que se ejercitó el sábado, integrado por Andriy Lunin, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Fran García, Franco Mastantuono y Gonzalo García.

Se ausentó el defensa alemán Antonio Rüdiger, que jugó en Vigo con molestias musculares y aumentó el tiempo de recuperación antes de sumarse al grupo en la sesión del lunes, según informan a EFE fuentes del club, que confirman también la presencia del alemán frente al conjunto inglés.

También recuperará para la gran cita europea el técnico madridista a Eduardo Camavinga, tras ausentarse los dos últimos partidos por una fuerte infección bucal. El centrocampista aumentó la carga de trabajo el domingo en Valdebebas con buenas sensaciones.