Un milagroso gol de Federico Valverde revivió al Real Madrid

Un gol del uruguayo Federico Valverde en el minuto 94, después de un tiro desde la frontal que tocó en Marcos Alonso para desviar la trayectoria del balón, mantiene vivo al Real Madrid en la carrera por el título de Liga, después de sobrevivir a otro mal partido en Balaídos, donde el Celta de Viga soñó con el triunfo con el disparo de Aspas que se estrelló en el poste en el minuto 83.

El Real Madrid confirmó su mal momento ante el Celta. Al equipo de Arbeloa le cuesta horrores crear peligro. La baja del francés Kylian Mbappé llegó en el momento decisivo de la temporada y lo está acusando.

✅ ¡Victoria en Balaídos! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 6, 2026

En Vigo, no empezó mal, incluso disfrutó de una gran ocasión -un disparo de Vinícius que se estrelló en el poste- antes de que Tchouaméni explotara un despiste celeste en un saque de esquina para abrir el marcador. Era el minuto 11. Seis antes, Courtois ya había sacado un buen remate de Borja Iglesias para evitar el 1-0.

El Celta no se derrumbó al verse por detrás en el marcador. Todo lo contrario. Sacó todo su repertorio futbolístico para dominar a un equipo al que su pobre juego delata el bache en el que ha caído. El gol de Valverde evitó su tercer partido consecutivo sin ganar.

Sobrepasada la mitad del primer tiempo, Borja Iglesias firmó las tablas tras culminar una gran jugada celeste. El Real Madrid no encontraba los caminos y el Celta, muy valiente, se lanzó a por la remontada. Lo evitó en el último suspiro del primer tiempo Courtois con una gran parada al sueco Williot Swedberg. El belga, en estos tiempos de zozobra, sigue siendo decisivo.

La reacción madridista metió al Celta en su campo. Los de Giráldez parecían dar por bueno el punto, insuficiente para su rival, al que Iago Aspas, que apenas llevaba tres minutos en el césped, pudo terminar de enterrar tras un rápido contraataque que finalizó con un remate suyo contra el poste.

Y el Madrid es de los equipos que no perdona. En el minuto 94, cuando las luces de alarma parecían encenderse en el Santiago Bernabéu, Valverde y la fortuna, porque su lanzamiento golpeó en Marcos Alonso, rescataron al equipo de Arbeloa, que duerme a un punto del Barcelona.