Real Madrid vs. Manchester City, el nuevo clásico en la Champions League

Héctor Cantú

Merengues y Cityzens se vuelven a ver una vez más en una eliminatoria que costará sudor y lágrimas

Si hay una rivalidad que haya crecido en los últimos años a nivel mundial y en especial, en la UEFA Champions League, es la que han protagonizado el Manchester City y el Real Madrid.

La historia ha querido que, una vez más, ambos equipos se vean las caras en la edición 2025-2026 en la búsqueda del boleto a los cuartos de final.

Antes del 2020, ambos equipos se habían enfrentado en cuatro ocasiones, la primera en la fase de grupos con victoria para el Real Madrid en casa y empate en territorio inglés. La segunda, en la fase de semifinales, donde los merengues superaron la eliminatoria con un marcador global de 1-0.

Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando esta rivalidad ha tomado más dramatismo y mayor pasión, en especial desde que Pep Guardiola comanda el banquillo celeste.

En la temporada 2020 se vieron en los octavos de final y avanzó el Manchester City tras ganar los dos partidos por 2-1. Dos años después se enfrentaron en las semifinales en un partido dramático que se definió a favor de los ingleses en el tiempo extra.

La tercera también en una semifinal en la 2022-2023 donde, de nueva cuenta, el City superó a los merengues con un contundente 5-1 en el global.

En la temporada 2023-2024, llegó el turno del Real Madrid para tomar venganza en los cuartos de final. Los merengues lo definieron a su favor en la tanda de penales.

Fue en la temporada pasada, cuando el City y el Real Madrid se citaron en la ronda intermedia en una eliminatoria que superó el equipo español con un 6-3 global.

Finalmente, ha sido en la fase de la liga de esta temporada cuando se volvieron a ver los rostros. De nueva cuenta, el City se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu, estadio que arropará el duelo de ida de esta nueva eliminatoria.

Además de los resultados, la rivalidad ha crecido entre ambos equipos por el poder económico que ostentan ambas instituciones y por los títulos que han conseguido a lo largo de su historia. Será un auténtico choque de titanes.