Héctor Cantú

Lamine Yamal continúa desafiando su edad y acumulando récords con Barcelona, donde se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados de La Liga.

Después de abrir el marcador en la victoria por 5-1 ante Deportivo La Coruña, el juvenil se convirtió en el futbolista menor de 20 años con más goles en la presente temporada de las cinco grandes ligas europeas, de acuerdo con información del club catalán.

Otra noche inolvidable y de récords para Lamine Yamal

Con esta anotación, Yamal llegó a 11 goles en La Liga y se colocó como el cuarto máximo goleador del campeonato español, solamente por detrás de Raphinha (18), Kylian Mbappé (14) y Yassir Xabiri (12).

Además, Barcelona informó que el tanto ante Deportivo La Coruña permitió al delantero ingresar a la lista de los 50 máximos goleadores históricos de la institución, clasificación encabezada por Lionel Messi con 672 anotaciones.

? Lamine sigue batiendo récords a sus 19 años...



? Ha entrado en el top 50 de máximos goleadores de la historia del Barça.



¡Nos vemos a las 12 de la noche en Energy! pic.twitter.com/DVX9P3ORPa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2026

Lamine Yamal ha contribuido, hasta ahora, con 41 goles y 42 asistencias con el primer equipo del Barcelona colocándolo como el jugador más productivo de la historia del futbol español con menos de 20 años de edad.

Ahora, Barcelona y Yamal se preparan para enfrentar al Atlético de Madrid en un partido adelantado de La Liga, antes de recibir al Celta de Vigo el próximo fin de semana.