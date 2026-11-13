Luis De la Fuente lo confirma: Lamine Yamal "está para jugar"

Redacción FOX Deportes

Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal está “fantástico” y “en perfectas condiciones” para enfrentar a Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid. El atacante de Barcelona superó las molestias en la rodilla derecha y estará disponible para el último compromiso de la fase de grupos de la Nations League, en el que España buscará asegurar el liderato de su sector.

?️ "Lamine está fantástico, creo que ha recuperado perfectamente y el recibimiento que tuvieron Mikel y él fue espectacular".



➡️ "Cuantos más jugadores tengamos disponibles, más felices estamos".



?️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/S3jaqsX5tT — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2026

El seleccionador español aseguró que Lamine Yamal “se ha recuperado plenamente” y, aunque no confirmó su titularidad, dejó claro que está en condiciones de comenzar el encuentro. Una noticia importante para la ‘Roja’, que recupera a una de sus principales figuras ofensivas para un partido decisivo ante Inglaterra.

“Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema”, explicó De la Fuente durante la conferencia de prensa previa al último entrenamiento de la selección.

Lamine Yamal se perdió el enfrentamiento contra Chequia por las molestias en la rodilla derecha y permaneció al margen del equipo para completar su recuperación. El descanso dio resultado y el extremo apunta a regresar contra Inglaterra, en un duelo en el que España recupera a uno de sus futbolistas más desequilibrantes justo cuando más lo necesita.