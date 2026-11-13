Lamine Yamal apunta a ser titular ante Inglaterra en la Nations League

Oscar Sandoval

España se jugará el primer lugar del Grupo C ante Inglaterra y necesita presentar su mejor equipo, uno que se acerque lo más posible al que conquistó el Mundial. Eso incluye a Lamine Yamal, quien se perdió el enfrentamiento contra Chequia, pero podría regresar al once para un partido decisivo en la Nations League.

Mientras nuestro avión aterrizaba…



… en el escenario “Ciudad del Fútbol” llegaba Lamine Yamal para unirse a la @SEFutbol de cara al partido ante Inglaterra.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/yZ2FHGGFRX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2026

Las molestias en la rodilla derecha quedaron atrás y Lamine Yamal estará disponible para Luis de la Fuente, quien confirmó en rueda de prensa que el atacante “tiene muchas ganas de estar con el equipo”. Una declaración que abre la puerta a su regreso a la titularidad en uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos.

El '19' se incorporó a la concentración de la Selección Española mientras el resto de la plantilla regresaba de Praga y trabajó con normalidad durante el entrenamiento vespertino. Las imágenes compartidas en las redes sociales de la ‘Furia Roja’ mostraron al extremo ejercitándose con sus compañeros, una señal positiva de cara al enfrentamiento contra Inglaterra.

Se espera que De la Fuente apueste por su mejor once para un duelo en el que España necesita al menos un empate para asegurar el primer lugar del grupo y su clasificación a los cuartos de final. La ‘Roja’ también buscará extender a 44 partidos su racha invicta y confirmar su dominio en la Nations League.