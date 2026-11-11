¡Se recuperó! Lamine Yamal sí jugará la Fecha FIFA con España

EFE

El extremo del Barcelona Lamine Yamal se incorporará el viernes a la concentración de la Selección Española en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid), una vez que ha mejorado de sus molestias en la rodilla derecha que le hicieron permanecer en Catalunya en esta semana.

También se unirá al equipo mañana, aunque algo más tarde, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal después del nacimiento de su segundo hijo, por lo que también estará a disposición del seleccionador, Luis de la Fuente, para el próximo domingo, día 15, ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, donde se pondrá en juego el liderato del grupo.

De la Fuente, confirmó la llegada de ambos jugadores a la concentración después de que causaran baja ante la República Checa en Praga, donde España ganó este jueves por 0-2.

¿QUÉ PASA CON LAMINE YAMAL? ??? Luis de la Fuente, entrenador de la Selección española, habló sobre el estado físico de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, quienes estuvieron ausentes ante Chequia. #ElChiringuitoEnFOX pic.twitter.com/Salvlr9sud — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 12, 2026

"Tenemos buenas noticias. Lamine se encuentra muy bien y con muchas ganas de incorporarse mañana a la concentración y Mikel también. Uno (Yamal) llegará al mediodía y otro (Oyarzabal) un poco más tarde, pero a partir de mañana contaremos con ellos", comentó De la Fuente a TVE.

La selección volará a Madrid tras pernoctar en la capital checa y tendrá un entrenamiento a puerta cerrada en Las Rozas, en el que participarán Lamine Yamal y Oyarzabal si no hay contratiempos

El equipo español volverá a entrenarse el sábado a la misma hora en el mismo escenario.