Nadie puede detener a España, mucho menos 10 checos

Enrique Gómez

Sosteniéndose por un penal y ante un equipo que se quedó con uno menos en el segundo tiempo, pero España sigue imparable en la Liga de Naciones y lustrando su corona de Campeón del Mundo.

‘La Roja’ venció 2-0 en su visita a República Checa gracias a un gol en tiempo de compensación.

Quinta victoria en mismo número de partidos en la Liga de Naciones y el equipo de Luis de la Fuente obviamente marcha como líder del Grupo C; en contraparte, Chequia está en el fondo del sector con cero puntos, toda vez que ha perdido todos sus cinco partidos hasta ahora.

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Terminamos los partidos a domicilio con pleno de victorias.



?? ? ?? | 0-2 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/d61QTHm7PY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 12, 2026

Aun así, estuvo en el partido hasta el final y si cayó ante la mejor selección del mundo fue debido a un penal tempranero y un garrafal error en defensa que provocó que Marc Pubill se tuviera confianza para probar con un disparo a primer poste ya en el último minuto del juego.

Así fueron los goles de este partido en una fría ciudad de Praga:

· 1-0 (39’): Pese a la fuerte rechifla, Alex Baena cobró el penal con un fuerte derechazo

· 2-0 (90’+6): Pubill robó un balón cerca del área rival y probó a la base del primer poste

La expulsión de Ladislav Krejci por sujetar a un rival al 72’ complicó a un más las cosas para el local.

Pese al resultado ‘corto’ dadas las circunstancias, España tuvo el 62% de la posesión del balón en su visita a Chequia, tuvo al menos 13 disparos y cinco de ellos fueron a portería, por lo que fue justo vencedor y alarga su racha a 12 victorias consecutivas, incluyendo el Mundial 2026.

España no pierde un partido desde marzo de 2024, no cae en un enfrentamiento oficial desde el 2023 y en realidad estuvo muy lejos de caer en este duelo por la Liga de Naciones de la UEFA.