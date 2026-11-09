Lamine Yamal causa baja de la Selección de España

Héctor Cantú

La Selección Española tendrá dos bajas importantes para su primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre, en el que se enfrentará a Chequia.

Lamine Yamal, quien no logró marcar en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, presentó molestias en la rodilla derecha, por lo que quedó descartado para el encuentro.

Lamine Yamal supera récord de Kylian Mbappé en Champions League

Por su parte, Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, tampoco estará disponible debido a un cuadro gripal del que todavía se recupera.

Ante estas ausencias, el técnico de la Selección Española, Luis de la Fuente, decidió convocar a Víctor Muñoz como alternativa en el ataque.

Última concentración y últimos outfits del año. ¡Empieza una semana de mucho contenido con la Selección! #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/WH3GO6SaMo — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 9, 2026

Tanto Yamal como Oyarzabal podrían reincorporarse a los trabajos de la ‘Furia Roja’ de cara al enfrentamiento del domingo ante Inglaterra, correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League.