Publicación: lunes 9 de noviembre de 2026

Héctor Cantú

Lamine Yamal causa baja de la Selección de España

El delantero del Barcelona terminó lastimado en el duelo ante el Atlético de Madrid

La Selección Española tendrá dos bajas importantes para su primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre, en el que se enfrentará a Chequia.

Lamine Yamal, quien no logró marcar en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, presentó molestias en la rodilla derecha, por lo que quedó descartado para el encuentro.

Lamine Yamal supera récord de Kylian Mbappé en Champions League
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Por su parte, Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, tampoco estará disponible debido a un cuadro gripal del que todavía se recupera.

Ante estas ausencias, el técnico de la Selección Española, Luis de la Fuente, decidió convocar a Víctor Muñoz como alternativa en el ataque.

Tanto Yamal como Oyarzabal podrían reincorporarse a los trabajos de la ‘Furia Roja’ de cara al enfrentamiento del domingo ante Inglaterra, correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League.

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