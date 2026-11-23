Héctor Cantú

El Barcelona tendrá que afrontar su quinto partido de la UEFA Champions League sin Lamine Yamal, quien quedó descartado para el enfrentamiento ante Sabah FK dolencias musculares.

Después de la remontada por 3-2 ante Villarreal, que permitió al conjunto blaugrana mantenerse como líder de La Liga, el club confirmó que el delantero no viajará a Azerbaiyán para disputar el compromiso europeo.

A través de un comunicado, Barcelona informó que el futbolista presenta molestias en el tobillo derecho, por lo que se tomó la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria.

Yamal viene de disputar un encuentro con la Selección Española ante Inglaterra y de tener actividad frente a Villarreal, por lo que permanecerá en Barcelona para descansar y continuar con su recuperación.

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El conjunto catalán también confirmó que espera contar con el juvenil para el partido del próximo domingo ante Deportivo La Coruña, correspondiente a la jornada 14 de La Liga.

Barcelona se mantiene como líder del campeonato español y ocupa la quinta posición de la clasificación general de la Champions League, a tres puntos del PSG y Real Madrid, que comparten la cima.