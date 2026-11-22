Héctor Cantú

l Barcelona protagonizó una remontada histórica ante Villarreal para mantenerse una semana más como líder de La Liga, luego de sobreponerse a una desventaja de dos goles en los primeros minutos del encuentro.

El conjunto dirigido por Hansi Flick comenzó perdiendo 2-0 ante el ‘Submarino Amarillo’, pero reaccionó en la segunda mitad para imponerse por 3-2 en el Camp Nou.

3 - Lamine Yamal ha participado en tres goles en un mismo partido con el FC Barcelona por quinta vez entre todas las competiciones, las cinco en 2026 y tres de ellas esta temporada.



? Ningún jugador de las cinco grandes ligas lo ha logrado en más ocasiones durante esta campaña… https://t.co/j6THRISlHu pic.twitter.com/PhccR5lkrr — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2026

Apenas habían transcurrido seis minutos y 10 segundos cuando el Barcelona ya estaba dos goles abajo en el marcador, una situación que, de acuerdo con los registros, nunca había experimentado tan temprano en un partido.

Sin embargo, el conjunto blaugrana protagonizó una reacción espectacular en el segundo tiempo y necesitó apenas 10 minutos para darle la vuelta al resultado.

Gerard Martín comenzó la remontada al minuto 57 y Fermín López consiguió el empate cuatro minutos después. Finalmente, un autogol de Pau Navarro al 67 completó la reacción del equipo catalán.

Esta remontada figura entre las más rápidas del Barcelona en el Camp Nou. Uno de los antecedentes más destacados ocurrió en 2023, cuando Robert Lewandowski marcó un doblete y João Cancelo completó una serie de tres anotaciones en apenas ocho minutos.

?️ Hansi Flick no se calla por el arbitraje ante el Villarreal: ? "Hoy habíamos visto el árbitro que había y nos lo esperábamos". ‼️ "En general estoy contento con ellos, pero no con este". ¡??? ????? ? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ??????! https://t.co/ICTRRscFBP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2026

Además, el Barcelona volvió a ganar un encuentro después de encontrarse dos goles abajo antes de los primeros 10 minutos, una situación que solamente había experimentado en un lejano 1932.

En aquella ocasión, el conjunto catalán perdía 2-0 ante Valencia al minuto ocho, pero consiguió remontar para imponerse por 3-2, el mismo resultado que obtuvo ahora frente a Villarreal.

Con esta victoria, Barcelona se mantiene en la cima de La Liga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor.