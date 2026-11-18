Oscar Sandoval

Barcelona comenzará la Jornada 13 como líder de La Liga con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid. La batalla entre los dos gigantes del futbol español está al rojo vivo y ninguno tiene margen para ceder terreno. El título está en juego y cada jornada será una nueva oportunidad para defender la cima o recortar distancias.

MBAPPÉ ? CUBARSÍ



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El conjunto azulgrana recibirá a Villarreal con una sola misión: ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación sin depender de otros resultados. No será una prueba sencilla para el campeón, que enfrentará a un rival necesitado de regularidad para mantenerse cerca de los puestos europeos y que buscará dar la sorpresa.

Real Madrid recibirá a Celta con la obligación de sumar tres puntos y mantener la presión sobre Barcelona. Los ‘Merengues’ atraviesan su mejor momento en La Liga, con cinco victorias consecutivas, y están a un paso del líder. El conjunto blanco necesita prolongar su buena racha y esperar un tropiezo azulgrana para dar el salto a la cima.

Barcelona y Real Madrid tienen por delante cinco jornadas antes del parón navideño, un tramo que podría marcar diferencias en la lucha por el campeonato. Ambos buscarán cerrar el año en lo más alto de la clasificación y comenzar 2027 como el principal candidato al título.