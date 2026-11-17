Redacción FOX Deportes

Real Madrid regresó a los entrenamientos con apenas seis futbolistas del primer equipo a las órdenes de José Mourinho. Después de disfrutar de un fin de semana libre, el conjunto ‘Merengue’ retomó la actividad con una plantilla reducida por la falta de internacionales y la mira puesta en el regreso de La Liga.

Andrey Lunin, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Éder Militão y Ferland Mendy trabajaron junto a varios canteranos en una sesión que combinó ejercicios físicos, presión, recuperación del balón y partidos en espacios reducidos, según informó el club. El técnico aprovechó la jornada para comenzar a preparar los próximos compromisos mientras espera el regreso de sus internacionales.

La Fecha FIFA condicionó los planes de Mourinho, quien apenas pudo organizar tres sesiones de entrenamiento durante la semana pasada debido a las numerosas ausencias. Un total de 18 futbolistas fueron convocados por sus selecciones, aunque Aurélien Tchouaméni regresó anticipadamente de Francia por molestias en el aductor y trabajó en solitario el jueves para continuar con su recuperación.

Real Madrid retomará la competición con tres partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu contra Celta, PSV y Alavés. Un calendario que pondrá a prueba al conjunto blanco, que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada con ocho victorias consecutivas y tendrá por delante el desafío de mantener el paso perfecto en una serie de encuentros que pueden marcar el rumbo del equipo en La Liga y la Champions League.