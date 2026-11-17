Oscar Sandoval

Real Madrid está cerca de sumar una nueva joya a su cantera. El conjunto ‘Merengue’ anunciaría en los próximos días la incorporación de JJ Gabriel, atacante inglés de 16 años que llegaría procedente de Manchester United. El equipo blanco pagará una compensación económica por los derechos de formación del futbolista, una apuesta más por el talento joven con proyección a futuro.

La política de fichajes del equipo blanco mantiene una línea clara: identificar a las próximas figuras del futbol mundial antes de que alcancen su máximo potencial. La directiva busca incorporar jóvenes promesas para que crezcan y se desarrollen en ‘La Fábrica’, con el objetivo de que puedan dar el salto al primer equipo. Una fórmula que el club pretende seguir explotando para construir su futuro.

Bajo esa filosofía llegaron futbolistas como Vinícius Júnior y Rodrygo, quienes terminaron por consolidarse en el primer equipo. El siguiente podría ser JJ Gabriel, quien decidió cerrar su etapa en Inglaterra para continuar su formación en España. Después de analizar diferentes propuestas, el atacante inglés se habría inclinado por el proyecto del conjunto ‘Merengue’.

?⚪️ JJ GABRIEL FIRMARÁ 3 AÑOS con el REAL MADRID.



?El club blanco pagará al United cerca de 360.000€ por sus derechos de formación.



?Por reglamentación federativa, no podrá jugar con el Castilla hasta enero y estará con el juvenil hasta entonces.



ℹ️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/kJi4w3tUc5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2026

Según El Chiringuito, JJ Gabriel firmaría "un contrato de tres años con Real Madrid", que pagaría cerca de 360,000 euros a Manchester United por derechos de formación. La información también señala que el juvenil se incorporaría a las categorías inferiores del club y que podría ser registrado con el Castilla en enero.

JJ Gabriel es considerado uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del futbol europeo y ya ha representado a Inglaterra en la categoría Sub-17. Real Madrid buscaría potenciar su desarrollo en ‘La Fábrica’ con la mirada puesta en el primer equipo y el juvenil podría convertirse en el siguiente nombre de una cantera que busca alimentar el futuro del club.