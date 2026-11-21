Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 3-2 a Villarreal y protagonizó una remontada para recuperar el liderato de La Liga, se levantó después de recibir dos goles en los primeros siete minutos y reaccionó para completar la misión manteniendo los tres puntos de ventaja sobre Real Madrid, que tendrá que seguir esperando un tropiezo del campeón para alcanzar la cima.

Villarreal sorprendió al Barcelona con un arranque demoledor y en un abrir y cerrar de ojos tomó una ventaja de dos goles que puso contra las cuerdas al conjunto azulgrana. El ‘Submarino Amarillo’ intentó administrar el resultado, pero el campeón no bajó los brazos y encontró en la segunda mitad la fórmula para darle la vuelta a un partido que comenzó como una pesadilla.

Tajon Buchanan abrió el marcador apenas al minuto cinco después de aprovechar una pérdida de balón de Fermín. El mediocampista intentó un pase largo por el centro que interceptó el canadiense, quien no lo pensó dos veces y sacó un disparo de larga distancia que venció a Joan García.

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Barcelona intentaba asimilar el primer golpe cuando Villarreal volvió a castigar su defensa. El ‘Submarino Amarillo’ encontró espacios en un contragolpe a toda velocidad y Tani Oluwaseyi lo definió con un potente disparo dentro del área para marcar el 2-0 al minuto siete. Dos llegadas, dos goles y un panorama complicado en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana estaba contra las cuerdas y necesitaba reaccionar, comenzó a generar oportunidades para meterse nuevamente en el encuentro, pero Lamine Yamal falló un penal al minuto 23 y aumentó la frustración de los locales, que acumularon llegadas sobre la portería de Peter Gulácsi, aunque se marcharon al descanso sin encontrar el gol.

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Barcelona salió decidido a cambiar la historia en la segunda mitad y respondió con la misma contundencia que Villarreal había mostrado en el arranque. Gerard Martín recortó distancias al minuto 57 y Fermín apareció apenas cuatro minutos después para marcar el 2-2. El campeón necesitó cuatro minutos para borrar la desventaja y convertir un partido que parecía perdido en una batalla abierta por los tres puntos.

La remontada se consumó al minuto 67, cuando Pau Navarro marcó en propia puerta y terminó por darle la victoria a Barcelona, que sobrevivió a un inicio de pesadilla, reaccionó con autoridad y recuperó el liderato de La Liga para mantener a Real Madrid a tres puntos de distancia.