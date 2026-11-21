Oscar Sandoval

Real Madrid volvió a encontrar en Carlos Espí la solución a sus problemas y derrotó 2-1 a Celta de Vigo con un gol del delantero cuando estaba dejando escapar dos puntos. El atacante se confirmó como el talismán del conjunto ‘Merengue’, al que sus tres goles en La Liga le han dado nueve puntos y lo mantienen en la pelea por el liderato.

El conjunto blanco sufrió más de lo esperado ante un Celta que sorprendió y silenció al Santiago Bernabéu apenas a los cinco minutos. Un contragolpe por la banda derecha terminó con un centro al área chica que Pablo Durán aprovechó para abrir el marcador y poner contra las cuerdas a los locales desde el arranque.

Real Madrid puso en marcha la operación remontada, pero le faltó contundencia para encontrar el empate. Kylian Mbappé tuvo la oportunidad más clara al minuto 40, pero desperdició un penal que complicó todavía más el panorama. Celta mantenía el orden defensivo y no renunciaba al ataque, mientras los ‘Merengues’ buscaban respuestas.

Nombre: Carlos

Apellidos: Espí Escrihuela

Profesión: Delantero del Real Madrid

Hobby: Marcar el gol de la victoria pic.twitter.com/gwTRL3kZ0q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

La segunda mitad comenzó con la misma dinámica y José Mourinho tuvo que mover sus piezas para cambiar el rumbo del encuentro. El ingreso de Vinícius Júnior revolucionó al Madrid y el brasileño participó en la jugada del empate junto a Mbappé y Jude Bellingham, quien apareció al minuto 66 para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al Bernabéu.

El partido volvió a atascarse después del empate y el equipo blanco no encontraba la fórmula para completar la remontada. Sin embargo, Mourinho volvió a mirar al banquillo y encontró en Carlos Espí al futbolista que necesitaba para romper la resistencia del conjunto gallego. El delantero ingresó al minuto 79 con la misión de cambiar la historia del encuentro.

El reloj avanzaba y la victoria parecía escaparse, hasta que Vinícius Júnior apareció con un centro al área que Espí remató en dos ocasiones para marcar el 2-1 al minuto 85. El delantero necesitó apenas seis minutos sobre el terreno de juego para convertirse en el héroe del Bernabéu y darle al Real Madrid su sexta victoria consecutiva en La Liga.