Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois seguirá defendiendo la portería del Real Madrid hasta 2028, según lo confirmó el club en un comunicado.

El contrato del portero vencía en junio de 2027, pero ambas partes acordaron extenderlo por una temporada más, lo que significa su segunda renovación desde que llegó al club.

Courtois llegó procedente del Chelsea en agosto de 2018 y desde entonces ha acumulado 348 partidos, 133 arcos en blanco y 14 títulos.

A nivel individual, el belga ha ganado el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el Premio The Best al Portero de la FIFA, el Trofeo Yashin y el Trofeo Zamora.