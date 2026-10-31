Real Madrid recupera a Thibaut Courtois, pero pierde a Fede Valverde

Redacción FOX Deportes

Real Madrid recuperó a Thibaut Courtois, pero perdió a Federico Valverde para enfrentar a Racing de Santander en la jornada 11 de La Liga. El uruguayo es la principal ausencia en la convocatoria de José Mourinho, en la que tampoco aparecen Vinícius Júnior, Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy.

Courtois está de regreso después de perderse El Clásico contra Barcelona debido a un proceso gripal. El belga no logró recuperarse a tiempo para viajar al Camp Nou y Andriy Lunin ocupó su lugar en la portería, donde respondió con una atajada determinante para la victoria del conjunto ‘Merengue’.

Valverde no consiguió superar las molestias que sufrió en la parte posterior de la pierna derecha durante El Clásico. El mediocampista trabajó por separado en las cuatro sesiones de entrenamiento realizadas en Valdebebas y quedó descartado para el encuentro en El Sardinero. Mourinho adelantó su ausencia en conferencia de prensa: “Mañana será uno de los otros [Dumfries o Trent] quien vaya a jugar”.

Arda Güler también comenzó la semana trabajando al margen del grupo, pero logró reincorporarse a los entrenamientos el viernes y estará disponible. Real Madrid recupera efectivos para buscar una nueva victoria en La Liga, aunque tendrá que afrontar el compromiso sin Valverde y con varias ausencias importantes en su plantilla.