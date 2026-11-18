Redacción FOX Deportes

Barcelona no tiene planes de desprenderse de Alejandro Balde durante el mercado invernal, a pesar de que el defensor ha perdido protagonismo en los planes de Hansi Flick. Deco, director de futbol del conjunto azulgrana, aseguró que el club mantiene la confianza en el lateral y solo contemplaría su salida si el propio jugador lo solicita. Además, dejó abierta la puerta a reforzar la defensa en enero.

Sonríe, que ya queda menos para volver a ver al Barça. pic.twitter.com/I8DbjT1OJh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2026

“En la plantilla tenemos ejemplos, como Raphinha, de jugadores que han pasado por malas dinámicas, pero han podido recuperar la confianza y alcanzar su mejor nivel. Balde es un jugador fantástico. Está en el inicio de su carrera y ha hecho temporadas espectaculares. Hoy no es la primera ni seguramente la segunda opción para el entrenador, pero ya ha demostrado de lo que es capaz”, explicó Deco durante una entrevista con Catalunya Ràdio.

El directivo portugués dejó claro que Barcelona no busca la salida del futbolista, aunque reconoció que su situación podría cambiar si decide buscar minutos lejos del club. “Hay una parte que no depende del club, sino de los jugadores”, señaló Deco, quien admitió que una petición de Balde “sería otra situación”. Sin embargo, aseguró que actualmente “no es el caso” y que tampoco ha existido “ninguna discusión” sobre su futuro.

La continuidad de Balde no significa que Barcelona descarte movimientos en el mercado. Deco reconoció que la directiva analizará junto a Flick las necesidades del equipo antes de tomar una decisión. “Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario”, explicó. Barcelona mantiene su apuesta por Balde, pero tampoco cierra la puerta a incorporar competencia en defensa para afrontar la segunda mitad de la temporada.