La 'grosería' de Lamine Yamal y la explicación de Hansi Flick

Redacción FOX Deportes

Todos vieron el desplante de Lamine Yamal contra Hansi Flick al salir de cambio, pero el técnico entendió su frustración.

Tras el triunfo del Barcelona (2-1) ante el Atlético de Madrid, Flick señaló, que Yamal "lo dio todo", esto al ser cuestionado por el rechazo del futbolista a darle la mano al entrenador al final del partido.

"Lamine lo ha dado todo. He hablado con él en el vestuario. Ha intentado de todas las formas marcar un tanto. Seguramente su enfado ha sido porque ha intentado marcar el segundo tanto de todas las formas posibles y no lo ha conseguido. No ha tenido suerte para marcar goles, pero lo ha dado todo. Regateó y lo intentó, pero no marcó. En el vestuario estaba bien", dijo el entrenador del conjunto catalán.

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Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 4, 2026

Acerca del encuentro, el estratega valoró la victoria de último momento (con un gol 'accidental' de Robert Lewandowski), pues en todo momento se tuvo control del partido y se sumaron tres puntos clave en el camino hacia el título.

"Hemos logrado tres puntos importantes en un partido que hemos controlado y ante un rival complicado como es el Atlético. Los partidos de Champions serán diferentes", indicó el estratega, pensando en los próximos duelos de eliminación directa, donde enfrentará al 'Atelti' en cuartos de final.

Pese a los siete puntos de distancia con el Real Madrid, el técnico alemán manifestó que la Liga no está terminada, pues aún le quedan ocho partidos al campeonato español.

"La Liga no está terminada. Quedan partidos por delante. Hoy hemos ganado tres puntos importantes ante un rival difícil, pero queda trabajo por delante. Estamos muy felices por los tres puntos de hoy", concluyó.