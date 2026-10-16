Javier Aguirre, comprometido a "ganar como sea" para que Valencia remonte

Redacción FOX Deportes

Emocionado por su primer partido en Mestalla y después de recibir el cariño de la afición de una manera que no se esperaba, el técnico Javier Aguirre no pide nada, al contrario, solo espera entregar un triunfo ante el Athletic Club.

“Estoy con mucha ilusión. Siempre vine de visitante, siempre me quedaba a ver la banda, era muy divertido eso, alguna vez gané por aquí, pero pocas. La grada empuja mucho y ahora está a favor, estoy con mucha ilusión”, reconoció el mexicano, quien contó una anécdota acerca del trato que ha recibido de la gente pese a que solo tiene un partido (1-1 ante el Racing) con el equipo.

“Hoy estoy esperando mi coche en la puerta del hotel y viene un bus público, se detiene el tipo, abre la puerta, me dio un abrazo y se marchó. Fíjate tú, si no estoy contento del cariño de la gente. No tengo palabras para describir lo que hizo este hombre hoy, las ganas que tiene la gente de que el equipo remonte. No tengo cara para pedir nada, hay que dar un triunfo”.

De momento, el Valencia se encuentra en penúltimo lugar con cinco puntos, pero el equipo tiene altas ambiciones con Aguirre, pues todavía quedan 30 partidos en disputa en este torneo de Liga.

Por tener una de las 10 plantillas más valiosas de España según Transfermarkt y una fama bien ganada como equipo importante, el técnico mexicano quiere que el Valencia sea atrevido, con personalidad y seguridad.

? Javier Aguirre: "En Mestalla hemos de ser atrevidos y tener personalidad"



?️ Rueda de prensa del entrenador del Valencia CF en la previa del partido ante el Athletic Club: https://t.co/wVOgJReiqo#ValenciaAthletic pic.twitter.com/bET1GbrnsQ — Valencia CF (@valenciacf) October 16, 2026

“En Santander perdíamos la pelota demasiado pronto. Ese primer pase de seguridad lo tenemos que hacer mejor. Yo quiero de mi equipo personalidad con la pelota. Sin pelota estuve contento con la actitud de mi equipo. Les he insistido en la personalidad con la pelota, y lo puedo hacer público. Hay que ganar, no importa el cómo”, sentenció el técnico de 67 años.

“Hay una frase del míster español campeón del mundo (Luis de la Fuente) que dice que la presión hay que canalizarla y te ayuda a ser mejor. Y es verdad. El día que no tengamos presión, no servimos para esto. Los que trabajamos de cara al público como nosotros o ustedes, tienen presión. Esto es el Valencia. Esa presión hay que canalizarla. Somos unos privilegiados. Si tienes presión, cómetela y canalízala”, afirmó el exentrenador de la Selección Mexicana.

Aguirre también analizó a su próximo rival el Athletic de Bilbao, club que presume uno de los mejores siete planteles de La Liga y que marcha en 10mo lugar del campeonato, aunque con dos partidos menos que la mayoría.

“Es un club al que le tengo aprecio, porque mis padres eran de Vizcaya y tengo familia que está ahí. Perdí una final de Copa contra ellos y le tengo aprecio personal... pero hasta ahí. Si son 11 las victorias que llevo contra ellos, mejor que 10”, comentó el técnico.

Por último el técnico evadió la pregunta sobre la visita a Paterna de Tarek Sebiat, responsable en Europa de StayPro, la agencia de representación de sus compatriotas Erik Lira y Edson Álvarez. "Coincidencias de la vida", dijo.