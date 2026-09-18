Athletic de Bilbao, honrados con el llamado de Álex Padilla al Tri

Enrique Gómez

Aunque no juega en La Liga de España desde hace cuatro meses, Álex Padilla fue llamado a la Selección Mexicana y eso tiene muy felices a todos en el Athletic de Bilbao.

El cancerbero de 23 años, quien jugó seis partidos la temporada pasada (cinco en Copa del Rey) formó parte de la primera lista de Rafael Márquez como entrenador de México y se espera que pueda ver sus primeros minutos en alguno de los tres partidos de la Fecha FIFA (contra Colombia, Perú y Estados Unidos) que se disputarán entre finales de septiembre y principios de octubre.

“Estamos realmente contentos y satisfechos por él, porque creo que el otro día hablamos de que yo estoy más centrado en el éxito colectivo, pero también en ayudar a los jugadores a alcanzar su desarrollo y su éxito individual. Y para Padilla, es un gran honor estar con la Selección Mexicana”, comentó el entrenador del Athletic Club, Edin Terzić, en conferencia de prensa.

? Álex Padilla, convocado por la selección de México para disputar los partidos amistosos frente a Colombia (26 septiembre), Perú (29 septiembre), Estados Unidos (3 octubre) y Chile (6 octubre).#AthleticClub ? pic.twitter.com/oXCiwWN5hj — Athletic Club (@AthleticClub) September 18, 2026

Pese a que no ha visto minutos en esta campaña y que parece difícil que pueda quitarle el puesto a Unai Simón, quien además es el portero titular de la España campeona del mundo, el estratega se mostró orgulloso de que un país como México esté considerando a uno de sus jugadores.

“Demuestra que está rindiendo muy bien. Lo especial del caso es que todavía no ha jugado ni un minuto en La Liga, pero tuvo una muy buena pretemporada con nosotros y está trabajando muy duro”, agregó Terzić, quien posiblemente pueda darle minutos al arquero español con ascendencia mexicana una vez que arranque su participación en Copa del Rey a finales de octubre.

Padilla fue citado por Javier Aguirre para tres partidos amistosos en 2024, pero no vio minutos; también, jugó 18 encuentros con Pumas en la Liga MX en 2025. Y ahora, ha vuelto a aparecer en el panorama mexicano y con posibilidades reales de al fin tener actividad en la temporada.