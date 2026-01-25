EFE
Guido Rodríguez ya es jugador del Valencia
El exjugador del América cambia de aires y ahora jugará en La Liga
El centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez que llegó en la noche del domingo a Valencia está pasando la pertinente revisión médica para poder concretar su fichaje por el club español.
Antes de entrar en el centro hospitalario el futbolista señaló: "Está todo bien, ahora voy a realizar las pruebas. Hay muchos jugadores argentinos importantes que pasaron por aquí y contento de estar en este club".
Sobre el desarrollo de su fichaje en las últimas horas, el jugador indicó, a su llegada al aeropuerto de Manises: "Las operaciones son así, gracias que se pudo hacer, estuvimos presionando todos desde su lugar, lo importante es que ya estoy acá”.
El centrocampista, de 31 años e internacional absoluto con Argentina, con la que conquistó el Mundial de 2022 en Catar, debutó como profesional con River Plate, jugó en el Defensa y Justicia de su país y en México (Tijuana y América). En el mercado de invierno de 2020 dio el salto a Europa para jugar en el Betis, club en el que estuvo cuatro campañas.
Una vez supere el reconocimiento médico y se desvincule del West Ham inglés, Guido Rodríguez firmará con el Valencia hasta final de temporada.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT