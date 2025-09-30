Oviedo le ganó a Valencia y salió de la zona de descenso en La Liga

Redacción FOX Deportes

Oviedo remontó y venció 2-1 Valencia con dos goles seguidos de Luka Ilic al minuto 85 y de Salomón Rondón al 86 después de que Arnaut Danjuma adelantara a los locales en el minuto 4 y fallara un penalti en la segunda mitad del partido.

Al conjunto carbayón prácticamente no le dio tiempo a entrar en el partido porque Foulquier recuperó un balón y Luis Rioja se hizo gigante en la banda derecha, desbordó y centró para Danjuma, que puso el 1-0 a los cuatro minutos con un precioso remate con la derecha suspendido en el aire.

Con el paso de los minutos, el equipo de Carlos Corberán fue perdiendo el dominio y el Oviedo fue ganando metros. La oportunidad más clara de los visitantes llegó en el minuto 43 con un disparo de Colomatto que Agirrezabala evitó con una buena estirada. El Oviedo acabó mucho mejor la primera parte que su rival.

La segunda mitad comenzó como acabó la primera, con ocasiones del Oviedo. El equipo de Paunovic salió intenso, agresivo en la presión y con ganas de lograr el empate. Brekalo fue el primero en intentarlo, pero su tiro fue atrapado por el meta valenciano.

Valencia tuvo la oportunidad de agrandar distancias desde los once metros después de un codazo de Reina a Diakhaby, pero Escandell adivinó la intención de Danjuma y en los últimos cinco minutos, Oviedo marcó dos goles seguidos ante la pasividad local. Ilic, en el 85, y Rondón, en el 86, materializaron la remontada del conjunto asturiano para sumar su primera victoria como visitante y salir de la zona de descenso en La Liga.