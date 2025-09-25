Barcelona remontó en su visita al Real Oviedo

Karla Villegas Gama

Barcelona volvió a ganar en La Liga, aunque no fue fácil, ante un Real Oviedo que les presionó desde el arranque del partido.

Los ‘Blaugranas’ se impusieron 1-3, luego de un segundo tiempo brillante en el que mostraron su superioridad hombre por hombre.

Los ‘Carbayones’ dieron avisos al minuto seis, con un cabezazo de David Carmo, que se fue apenas por encima, y otro de Leander Dendoncker, que rosó el poste al 8’.

JOAN GARCÍA GETS CAUGHT OUTSIDE THE BOX AND OVIEDO TAKE THE LEAD OVER BARCELONA 😨 pic.twitter.com/3SlkmimFOV — ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2025

Los catalanes espabilaron con dos disparos de Raphinha y Marcus Rashford, pero Aarón Escandell se lució y les negó el tanto.

La intensidad aumentó minuto a minuto aunque ninguno de los dos cuadros pudo concretar el tan ansiado gol.

Al 33’, una genialidad de Alberto Reina. El mediocampista aprovechó que Joan García estaba fuera de posición para robar el esférico y prenderlo desde prácticamente la mitad del campo y poner el 1-0.

LEWANDOWSKI OFF THE BENCH TO GIVE BARCELONA THE LEAD 😤 pic.twitter.com/NizeY4Jr1N — ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2025

En el complemento, Hansi Flick sacó a Marc Casadó y le dio minutos a Frenkie de Jong, quien puso orden de inmediato.

Al 56’ llegó el empate: un córner corto que Ronald Araújo puso para Ferrán Torres. El delantero remató a quemarropa y Escandell rechazó; sin embargo, la pelota quedó suelta y Eric García aprovechó para empujarla.

El partido se volvió de ida y vuelta, con oportunidades para ambos, pero los catalanes sí capitalizaron.

Primero al 70’, cuando Robert Lewandowski cabeceó un centro de de Jong, dejando sin oportunidad al arquero rival. Después, Araújo aprovechó un balón suelto en el área para finiquitar el partido al 88’.