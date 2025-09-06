Enner Valencia se despedirá con Ecuador en eliminatorias contra Argentina

Redacción FOX Deportes

Enner Valencia, máximo goleador de la Selección de Ecuador, señaló este sábado que disputará su último partido por las eliminatorias sudamericanas el próximo martes contra Argentina, tras la clasificación por quinta ocasión a la Copa del Mundo de 2026.

"Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina", dijo Valencia después del entrenamiento.

El atacante dejó entrever que después del cierre de las eliminatorias sudamericanas para Mundial de 2026 irá partido a partido hasta ver cuándo se dará su retiro definitivo, que espera que sea con una gran actuación de Ecuador en el torneo.

Además de jugar el último partido por eliminatorias sudamericanas contra Argentina, el del martes será el número 100 en toda su carrera con el equipo, en los que convirtió 46 goles, de los cuales, seis fueron durante los mundiales de Brasil 2014 y de Qatar 2022.