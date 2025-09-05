Marruecos, primer país africano clasificado al Mundial 2026

EFE

El atacante del PSV Eindhoven Ismail Saibari, junto a Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi, del Girona, pusieron a Marruecos a un paso de la fase final del Mundial del 2026 tras golear a Níger en la sexta jornada del Grupo A de la fase de clasificación de la zona de África.



El conjunto que dirige Walid Regragui y capitanea el futbolista del Real Madrid Brahim Díaz, está a solo un punto de sellar matemáticamente su objetivo. Si el lunes iguala con Zambia, estará por séptima vez en su historia, tercera consecutiva, en un Mundial.

Marruecos, que tuvo en su equipo inicial al jugador del Betis Sofyan Amrabat, al defensa del PSG Achraf Hakimi, además de Brahim y entre los suplentes a Ilias Akhomach, del Villarreal, Omar El Hilali del Espanyol y Azzedine Ounahi, del Girona, aprovecharon la inferioridad en la que se quedó su rival en el minuto 26 con la expulsión de Abdoul Goumey. Tres despés, Saibari abrió el marcador y en el 38 hizo el segundo, a pase de Achraf.



Después, tras el descanso, Ayoub El Kaabi, del Olympiacos, redondeó la ventaja local a pase de Youssef Belammari y Igmane Hamza, del Lille y Azzedine Oun ahi, del Girona redondearon la goleada del combinado marroquí.



La sexta victoria seguida, pleno, le arrima al Mundial. El cuadro marroquí podía haber obtenido este viernes su objetivo si Tanzania, segunda del Grupo, hubiera perdido con Congo, pero logró un empate que le asienta en el segundo lugar y que aplazó la clasificación de Marruecos.