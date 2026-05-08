Ferran Torres anticipa un Clásico inolvidable

EFE

El delantero del Barcelona Ferran Torres aseguró este viernes que jugar un Clásico es "lo máximo", si bien matizó que el duelo de este domingo en el Spotify Camp Nou será "el más especial", pues un punto bastaría a los 'Blaugranas' para ganar La Liga en casa ante el eterno rival.

"Estamos muy ilusionados por poder cerrar el campeonato de Liga y, además, hacerlo contra el Real Madrid en un Clásico. Será un partido muy bonito. Venimos en una buena dinámica y, por el tipo de partido que es, todo siempre suma y se vive de manera más positiva. Vamos a salir del primer minuto a ganar".

En declaraciones a los medios de comunicación del club, Ferran opinó que "lo más especial" del choque de este domingo será la opción de "darle a la afición esta alegría contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou por primera vez".

El doblete de Ferran Torres fue una muestra del poder del Barcelona

"Se juntan muchos factores que nos llenan de ilusión, aunque puede pasar cualquier cosa. El Madrid es el Madrid, tiene a jugadores de mucha calidad, pero lo que tengo claro es que todo depende de nosotros, de cómo afrontemos el partido y de cómo salgamos al campo. Creo que vamos a lograr los tres puntos y el campeonato de Liga".

Penúltimo entrenamiento antes del Clásico

Por otra parte, el conjunto Blaugrana completó este viernes la penúltima sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del Clásico, en la que han participado todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de los futbolistas del filial Eder Aller, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés.

Con la baja confirmada por lesión del delantero Lamine Yamal y pendiente de la posible alta del defensa Andreas Christensen, el cuadro catalán volverá a ejercitarse este sábado y, posteriormente, el técnico del conjunto 'Blaugrana', Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la Jornada 35 de La Liga.