Lamine Yamal visita a sus compañeros antes del Clásico

EFE

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió hace dos semanas ante el Celta, acudió este jueves a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para apoyar a sus compañeros antes del Clásico liguero contra el Real Madrid.

El internacional español, que sigue trabajando por su cuenta al margen del grupo, ya no vestirá más la camiseta blaugrana esta temporada, pero ha querido estar con el equipo a 72 horas del partido en el que el Barcelona podía proclamarse campeón de La Liga.

Así, una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores que se han ejercitado sobre el césped en las instalaciones de Sant Joan Despí han coincidido con Lamine Yamal, quien ha querido trasladarles un mensaje de ánimo antes del importante duelo de este domingo en el Spotify Camp Nou. Y es que, si el Barcelona gana o empata ante el eterno rival, será campeón.

En la sesión de este jueves, en la que además de los disponibles del primer equipo participaron los jugadores del filial Xavi Espart y Eder Aller, también fue protagonista el mediapunta Dani Olmo, quien fue felicitado por todos sus compañeros el día de su 28º cumpleaños