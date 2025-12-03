El Barcelona confirma la lesión de Dani Olmo

Redacción FOX Deportes

Dani Olmo marcó el segundo tanto del Barcelona en la victoria sobre Atlético de Madrid, pero tuvo que abandonar el partido por lesión.

El mediocampista cayó al césped tras su disparo y de inmediato se llevó la mano al hombro, las asistencias ingresaron y decidieron que no podía seguir. Un día después, el club ha dado su informe médico:

“El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido contra el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes”.

De esta manera, se confirman las sospechas y el canterano se perderá lo que resta de 2025. Su regreso podría darse el lunes 3, cuando el Barcelona visite al Espanyol en la Jornada 18 de La Liga, o bien el sábado 7, cuando enfrenten al Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España.