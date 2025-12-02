Se acabó el año para Dani Olmo

Héctor Cantú

El año prácticamente se ha terminado para Dani Olmo, jugador del Barcelona que fue pieza fundamental en la victoria sobre el Atlético de Madrid.

Olmo abandonó el partido ante los Colchoneros inmediatamente después de lograr el gol del empate. En la definición, el jugador culé cayó de forma aparatosa y su hombro sufrió un movimiento antinatural.

Aunque al terminar el encuentro el entrenador del equipo, Hansi Flick, aseguraba que la lesión no era algo de gravedad, después se confirmó que el español sufrió una luxación del hombro.

Los primeros reportes apuntan a que la lesión, si bien no es de gravedad, le dejaría fuera de circulación por lo que resta del año, por lo que su vuelta se daría hasta el 2026.

Será hasta este miércoles cuando el cuerpo médico del club confirme, mediante pruebas mucho más específicas, el alcance de la lesión y sobre todo el tiempo de recuperación aproximado.

Dani Olmo se perderá, entonces, el duelo del próximo sábado ante el Real Betis y los duelos ligueros ante Osasuna y Villarreal; además también queda descartado para el duelo de Champions League ante el Eintracht de Frankfurt.