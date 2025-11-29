Barcelona no descansa y ya piensa en Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Después de la victoria contra Alavés que le dio el liderato provisional de La Liga, Barcelona realizó este domingo el habitual entrenamiento de recuperación con la novedad de Frenkie De Jong quien se reintegró al grupo y la baja de Ronald Araujo.

De Jong fue baja de última hora ante el conjunto victoriano en el 126 aniversario del club por motivos personales, mientras que Araujo tampoco entró en la convocatoria aquejado de un virus estomacal del que todavía no se recupera.

El internacional neerlandés se ejercitó con normalidad y se espera que estar disponible para jugar el martes contra Atlético de Madrid. No así el central uruguayo, duda para el encuentro liguero ante el equipo madrileño después de que tampoco se ejercitó hoy.

Por su parte, los lesionados Fermín López, Gavi y Ter Stegen siguieron con sus respectivos procesos de recuperación.