Ferran Torres está en el mejor momento de su carrera con Barcelona

Redacción FOX Deportes

Con el triplete conseguido en la victoria de Barcelona frente al Betis, el delantero del Barcelona Ferran Torres alcanzó las once dianas esta temporada en La Liga y superó los diez tantos que sumó el pasado curso, su récord goleador en la competición doméstica.

El instinto del tiburón 🦈 pic.twitter.com/UEC9Qt2Po6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2025

El delantero valenciano ha llegado a esta cifra en 15 partidos jugados, once de ellos siendo titular. Ha disputado un total de 933 minutos, por lo que en la competición liguera marca un gol cada 85 minutos sin haber lanzado ningún penalti.

En el Estadio de La Cartuja, donde el 17 de noviembre de 2020 ante Alemania en la Nations League marcó su primer 'hat-trick' con la selección española, Ferran entró en la lista de los 50 máximos goleadores de la historia del club azulgrana en La Liga.

Desde su llegada al Barça en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, ya ha marcado 57 goles en 177 partidos, 36 de ellos en la competición liguera.