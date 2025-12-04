Barcelona barrió a Betis y dejó claro que es líder de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona remontó para vencer y golear 5-3 a Betis que pagó cara su valentía, se adelantó en el marcador, pero no puedo frenar a Ferran Torres quien marcó un hat-trick en 40 minutos para asegurarle el liderato al conjunto azulgrana.

VICTORIA A DOMICILIO 🫡 pic.twitter.com/Y0XPEoMr04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 6, 2025

Barcelona acumula seis victorias consecutivas en liga que confirman que a Real Madrid le costará recuperar el liderato, comenzó por debajo en el marcador, pero reaccionó en minutos para pasarle por encima a uno de los rivales más difíciles en el futbol español y más como local.

Betis se adelantó en el marcador con un gol de Antony a los seis minutos, sin embargo, los visitantes no tardaron en reaccionar y le dieron vuelta al marcador con dos goles de Ferran en dos minutos, 11 y 13.

⚽️ Ferran Torres 11'

⚽️ Ferran Torres 13'

⚽️ Ferran Torres 40' pic.twitter.com/oL69KuRYK2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 6, 2025

Roony Bardghji salió como titular y le demostró a Hans Flick que puede contar con él después de anotar el 3-0 a los 31 minutos para dejar el duelo en manos de Barcelona que mantuvo el dominio sobre el conjunto de Sevilla.

Lamine Yamal apareció a los 59 minutos y anotó un penal dejando el resultado en manos del conjunto catalán que después intentó cuidar el marcador, sin embargo, se encontró con un equipo contestón que metió dos goles en cinco minutos para maquillar la derrota.

Nadie le quitará el liderato a Barcelona que al menos, mantendrá un punto de ventaja sobre el Madrid que juega este domingo y que necesita ganar para presionar al líder y evitar que se se consolide en la primera posición de La Liga.