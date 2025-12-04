Barcelona, dispuesto a hacer contrataciones invernales

EFE

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, estará "atento" al mercado de invierno para, si es necesario, reforzar la plantilla del primer equipo de fútbol.



En un coloquio organizado por el diario ‘La Vanguardia’, el máximo dirigente de la entidad azulgrana dijo que, de encontrar "una oportunidad de mercado", el club la "estudiará a fondo".

"Deco está trabajando y está atento al mercado. Pueden producirse oportunidades, pero Flick está sacando mucho provecho de los jugadores", señaló.



Al ser preguntado por si el club pretende fichar a un ‘9’ con vistas al próximo verano, Laporta subrayó que su intención es "potenciar al equipo", por lo que, en su opinión, "no es necesario tirar la casa por la ventana" para fichar a una estrella.



"Si alguien pensara que se tiene que fichar a un jugador de primera línea mundial, claro que podríamos acometer su incorporación, pero no es necesario. Nuestra fuerza es el equipo, no un jugador. Y ya se sabe que muchos gallos en un mismo corral no acaban funcionando”, añadió.



Laporta anunció que el próximo jueves 11 de diciembre el polivalente zaguero Eric García ampliará su vinculación con el club y envió un mensaje de "ánimo" al defensa uruguayo Ronald Araujo, de baja indefinida por cuestiones de salud mental.



"A Araujo le tenemos que dar ánimos, porque se pueden producir estas circunstancias. Hablé con él y me dijo que estaba motivado. Me dio la sensación de que se puede volver a motivar", agregó.



Más allá de la actualidad deportiva, el presidente del club azulgrana explicó en qué posición se encuentra la entidad en el proyecto de la Superliga después de que a principios de octubre él participara como invitado en la asamblea anual de la 'European Football Clubs' (antigua ECA).



"Estamos haciendo una transición con la UEFA en la línea de dar una oportunidad a la paz. El conflicto seguro que no nos beneficia. Hay algunos que quieren estar instalados en el conflicto permanente y nosotros no", dijo en alusión al Real Madrid, principal impulsor junto con el Barcelona de la Superliga.

Laporta también se refirió al conflicto entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, con quien ha insistido que "las relaciones son buenas" y que espera que continúe en el cargo, a pesar del expediente que le ha abierto el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una denuncia por incumplimiento del deber de confidencialidad relacionado con el club catalán.



"Tebas es una persona que tiene palabra, lo que no me fío son de las estrategias para echarlo. No sería una buena noticia para el fútbol español ni para nosotros su adiós. Que existan estrategias desde Madrid para echarlo no me gusta. Si están enfrentados Javier Tebas y Florentino Pérez no me preocupa, pero en este enfrentamiento hay ciertas obsesiones por parte del Real Madrid", comentó.



Sobre su relación con el presidente del club blanco, dijo que son cordiales, aunque al ser preguntado por las críticas recientes de su homónimo al Barça en la asamblea de socios del club blanco, afirmó que el Real Madrid "ha entrado en pánico" ante el "resurgimiento" del Barcelona.



Por último, sobre el calendario electoral, Laporta desveló que él y su junta directiva tienen previsto anunciar a finales de enero la fecha de los comicios a la presidencia del Barcelona, que deben celebrarse entre los meses de marzo y junio de 2026.