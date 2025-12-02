Barcelona dio "un paso adelante" y es un merecido líder de La Liga

EFE

Tras la victoria contundente contra el Atlético de Madrid, el técnico del Barcelona reconoció que su equipo dio un "paso hacia adelante", pues se ha consolidado como líder de La Liga de España.

"Veremos si este partido marcará un punto de inflexión en la transformación del equipo. Hoy dimos un paso adelante en la idea que perseguimos y siento que hemos mejorado mucho en todos los aspectos", afirmó en rueda de prensa tras la victoria 3-1 en el Camp Nou.

En cualquier caso, Flick se mostró cauto: "Estamos de vuelta y en una buena posición, y estoy encantado con ello, pero es demasiado pronto para decir si hemos alcanzado nuestro mejor nivel".

Barcelona acaba de ganar un partido que podría definir el campeonato Raphinha admitió que el triunfo ante el Atlético es de una enorme importancia

Eso sí, el técnico alemán explicó que siempre buscan "mejorar las cosas que necesitamos mejorar" y que su equipo tiene "esa actitud y esa mentalidad", como se vio ante el Atlético. Y puso dos ejemplos de ello: "los primeros minutos, los controlaron ellos, pero nos recuperamos; y luego han marcado primero y también nos recuperamos".

Y justificó haber sacado a Christensen para defender el 2-1 y retrasar las líneas buscando sentenciar a la contra: "La temporada pasada, también tuvimos partidos en los que tuvimos que sacar a los defensas al final. Eso es parte del futbol".

Preguntado por los nombres propios del choque, Flick afirmó que Pedri "es un jugador excepcional" y dijo alegrarse de que "haya recuperado tan pronto su mejor nivel" tras la lesión.

De Raphinha que, "cuando está en el campo, aumenta el dinamismo y la intensidad, y eso contagia a todos", y del portero Joan García que "es bueno ver que está a ese nivel y que nos da estabilidad en defensa".