Malas noticias en el Real Madrid: pierden a su refuerzo estrella

Héctor Cantú

El partido a media semana ha dejado una baja sensible para el Real Madrid, que ahora tendrá que hacer frente al cierre de año y al inicio del 2026, sin Trent Alexander-Arnold.

Durante el partido ante el Athletic Club, el jugador británico se marchó del terreno de juego antes de la finalización del partido lo que de inmediato encendió las alarmas al interior del cuadro blanco.

Horas después, ya con los resultados de los exámenes médicos que le fueron practicados, se pudo confirmar el peor temor del cuadro merengue.

A través de un comunicado de prensa, el Real Madrid informó que el flamante refuerzo merengue se lesionó la pierna izquierda.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”, confirma el club en el mensaje.

De esta manera, se calcula que al menos, el periodo de ausencia de Trent sea de dos meses, dejando al Real Madrid sin uno de sus pilares.

El Real Madrid buscará la victoria el próximo domingo ante el Celta de Vigo, partido por demás importante luego de que el Barcelona le arrebatara la primera posición de la Clasificación general en España.