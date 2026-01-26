Fermín López será del Barcelona hasta después del Mundial 2030

EFE

El Barcelona tiene muy avanzada la renovación del mediapunta andaluz Fermín López hasta el año 2031, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones entre el club azulgrana y el futbolista.



El acuerdo todavía no está firmado, pero, según han informado varios medios de comunicación, podría hacerse oficial el jueves, un día después del partido que el primer equipo azulgrana disputará frente al Copenhague en la Liga de Campeones. Fermín López, el hombre gol de la semana en el Barcelona

De confirmarse dicha noticia, el Barcelona, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta el año 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blindará a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.



Desde su debut con el primer equipo en agosto de 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández, el jugador andaluz ha disputado un total de 112 partidos en los que ha marcado 29 goles y ha repartido 19 asistencias.



Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar con la selección española en junio de 2024, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Fermín López, el rescatista del Barcelona en Praga

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10).



Y eso que en agosto estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, pero el centrocampista onubense decidió continuar en el Barcelona.



Finalmente, la dirección deportiva azulgrana ha premiado el notable rendimiento del canterano con una mejora de contrato que la entidad espera oficializar en los próximos días.