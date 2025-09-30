Federico Valverde arremete contra los señalamientos

Redacción FOX Deportes

Federico Valverde siempre se ha caracterizado por ser uno de los jugadores más entregados y comprometidos del Real Madrid, por ello, los rumores sobre sus supuestos problemas con Xabi Alonso han dado mucho de qué hablar.

La temporada 2025/26 no ha arrancado como se esperaba y el uruguayo lo reconoce. En un mensaje que colgó en sus redes sociales, Valverde confesó que “he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara”; sin embargo, eso no da pie a que se saque de contexto.

El segundo capitán del equipo recordó que ha jugado hasta “fracturado” con tal de defender la camiseta ‘Merengue’ y se comprometió a seguir mejorando.

Esta campaña, Valverde ha disputado ocho partidos de los nueve que ha jugado el Real Madrid; sin embargo, solo ha dado tres asistencias y no ha marcado. Además, ha tenido que cubrir la lateral por las bajas que ha tenido que sortear Xabi Alonso.