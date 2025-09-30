Redacción FOX Deportes
Federico Valverde arremete contra los señalamientos
El mediocampista desmintió que se niegue a jugar con el Real Madrid.
Federico Valverde siempre se ha caracterizado por ser uno de los jugadores más entregados y comprometidos del Real Madrid, por ello, los rumores sobre sus supuestos problemas con Xabi Alonso han dado mucho de qué hablar.
La temporada 2025/26 no ha arrancado como se esperaba y el uruguayo lo reconoce. En un mensaje que colgó en sus redes sociales, Valverde confesó que “he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara”; sin embargo, eso no da pie a que se saque de contexto.
El segundo capitán del equipo recordó que ha jugado hasta “fracturado” con tal de defender la camiseta ‘Merengue’ y se comprometió a seguir mejorando.
Esta campaña, Valverde ha disputado ocho partidos de los nueve que ha jugado el Real Madrid; sin embargo, solo ha dado tres asistencias y no ha marcado. Además, ha tenido que cubrir la lateral por las bajas que ha tenido que sortear Xabi Alonso.
He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este…— Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025
