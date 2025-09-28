Problemas para Xabi Alonso en la defensa de Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, dejó a Xabi Alonso sin laterales derechos tras caer lesionado en la derrota ante Atlético, al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha, mientras que las pruebas realizadas a Eder Militao desvelaron que no sufre lesión ósea y su dolencia queda en una fuerte contusión de tobillo.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

Tras la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, Real Madrid sufrió la de Dani Carvajal, que deja a Xabi sin sus dos laterales derechos durante el próximo mes de competición. Carvajal se sometió a pruebas a primera hora del domingo que confirmaron las malas sensaciones.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", apunta el parte médico publicado por el equipo blanco.

El capitán estará entre cuatro y cinco semanas de baja, según apuntan a EFE fuentes del club blanco, que transmiten un mensaje de tranquilidad respecto al brasileño Militao, que tuvo que ser sustituido al descanso en el Metropolitano.

Militao, que fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi, aún mantiene un dolor fuerte que le impide entrenar y tiene movilidad limitada. Estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante Villarreal en La Liga.