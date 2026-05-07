Este será el castigo para Valverde y Tchouaméni luego de su bronca

Héctor Cantú

Luego del conflicto en el que se vieron envueltos Aureliéne Tchouaméni y Federico Valverde, el club blanco decidió abrir un expediente disciplinario a ambos futbolistas.

El equipo blanco se plantea que la posibilidad de que ambos queden fuera de circulación por algunos partidos, sin embargo, esta decisión ha quedado detenida ante el partido que el Real Madrid tendrá que sostener el próximo domingo ante el Barcelona, donde está obligado a sumar puntos.

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE.



🗣️ "Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE".



👀 "Se zarandean, FEDE CAE y SE PEGA EN LA FRENTE con UNA MESA". pic.twitter.com/vh2aA7E6hk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Tchouaméni y Valverde enfrascaron desde el entrenamiento del miércoles en un intercambio de insultos y agresiones, las cuales continuaron hasta el entreno de este jueves. Incluso, en el vestidor, Valverde, según las versiones al interior del equipo blanco, resbaló y se golpeó la cabeza con una mesa, lo cual le provocó una herida que requirió sutura.

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE.



🗣️ "Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE".



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El equipo blanco tendrá que determinar cuál será el castigo para ambos futbolistas, mismo que podría ir desde una leve multa económica para ambos, hasta suspenderlos sin jugar, ni cobrar, por el resto de la temporada.

Será el club el que determine la gravedad de los actos y si los coloca como graves o muy graves. Esta condición determinará la sanción final y la multa económica, que recibirán ambos.