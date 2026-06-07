Enrique Riquelme reconoce su derrota y tiende la mano a Florentino Pérez

Héctor Cantú

Antes de que se dieran a conocer de manera oficial los resultados de las votaciones para presidente del Real Madrid, Enrique Riquelme ha reconocido su derrota.

A pesar de la derrota, Riquelme se ha mostrado feliz por los votantes que le han apoyado desde las urnas a pesar de haber competido en unas elecciones organizadas in extremis.

🙌⚪️ HABLA FLORENTINO a minutos de ganar las elecciones:



😀 "Es un día muy feliz para mí y para el madridismo". pic.twitter.com/uMYjIGphbf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2026

“Quiero felicitara la candidatura de Florentino Pérez por haber obtenido la victoria esta noche. Pero también quiero agradecer a los socios del Real Madrid que han votado por esta candidatura. Sentimos la responsabilidad de tomar la voz de esos madridistas que han validado nuestro candidatura. Hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo”, dijo Erique Riquelme.

Por su parte, Florentino Pérez, ante la ovación y aplausos de la afición que ha asistido a su discurso de victoria, ha prometido intentar recuperar a los socios que votaron por su rival en turno.

“Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Gracias por el apoyo, las fuerzas y el cariño que me han dado para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado en la historia de las votaciones en el Real Madrid”, detalló Florentino Pérez durante su comparecencia.

‼️ "FLORENTINO tiene que hacer AUTOCRÍTICA: ¿por qué 3 de cada 10 no le apoyan?"



🗣️ "Ha terminado la campaña mejor de lo que la empezó"@EduAguirre7 lo tiene muy claro en #ChiringuitoElecciones. pic.twitter.com/zSiup6btGY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2026

En el video de la victoria de Pérez, se vio una nueva imagen de Jose Mourinho, quien vuelve a ser la mano derecha de Florentino Pérez quien confirmó la llegada del lusitano y pidió aplausos.

“El Real Madrid es y será de sus socios. Aquí sigo, los socios me conocen y hemos demostrado al mundo lo que es el madridismo, este sentimiento que une a millones de personas alrededor del mundo, incluido el Papa, a quien le daré mañana su playera con el número1”, sentenció.

Con este resultado, Florention Pérz, quien llegó a la presidencia por primera vez en el año 2000, se perfila para llegar a las tres décadas como presidente del Real Madrid.