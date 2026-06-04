Prepárense, el Real Madrid hará el mayor desembolso de su historia el próximo martes

Héctor Cantú

Florentino Pérez ha dado un golpe sobre la mesa con una promesa que ha hecho estremecer de emoción al madridismo a nivel mundial.

En uno de sus últimos actos de campaña previo a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, donde él representa el ala de la continuidad, el todavía presidente del club ha asegurado que, de ganar, el martes próximo hará un anuncio histórico.

“Vamos a hacer una oferta muy importante, de unos 150 millones de dólares por lo menos y no es Haaland y no es, tampoco, un jugador de la Premier League. Es un fichaje para que ilusione, porque de eso se trata, de ilusionar”, detalló Florentino Pérez.

En palabras de Florentino, esta será la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid desembolsará en toda su historia por un refuerzo, un acto que ilusiona y emociona, incluso a sus detractores.

Pérez aprovechó el espacio para desacreditar, una vez más, a su antagonista, Enrique Riquelme quien ha prometido llevar a Erling Haaland al equipo blanco en caso de ganar las elecciones.

Además, Florentino Pérez, quien ya tiene asegurado a Jose Mourinho como el próximo entrenador del equipo blanco, ha revalidado que bajo su mandato, el Real Madrid pasó de no tener dinero para pagar los sueldos de los futbolistas, a convertirse en el club con mayor valor de todo el mundo.