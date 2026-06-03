¿Erling Haaland al Real Madrid? sí, pero solo con Enrique Riquelme

Héctor Cantú

La batalla por la presidencia del Real Madrid ha generado una nueva guerra de ‘destapados’ entre los dos candidatos contendientes al puesto.

Por un lado, Florentino Pérez ha confirmado a través de un video, que si se mantiene en la presidencia del club, el próximo técnico será Jose Mourinho, quien ya incluso portó al camiseta del Real Madrid para un mensaje publicitario.

El otro candidato, Enrique Riquelme, no se ha quedado atrás y ha hecho una contraofensiva dura presentando a dos jugadores clave para su proyecto como presidente.

[EXCLUSIVA] El FICHAJE ESTRELLA de Enrique Riquelme #RiquelmeEH pic.twitter.com/XziduVyN68 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

El primero es Rodri, Ballon D’Or en el 2024 y uno de los referentes de la selección española. El mediocampista, hasta hace poco del Manchester City, se perfila para ser una de las grandes contrataciones del Real Madrid solo si Riquelme logra derrotar a Florentino Pérez.

El segundo y la ‘gran bomba’ es Erling Haaland, delantero del Manchester City, quien ya habría dado su aprobación para unirse al equipo de la capital española si Riquelme se impone en las votaciones.

La promesa definitiva de Enrique Riquelme si sale elegido presidente del Real Madrid #RiquelmeEH pic.twitter.com/D1BlJbRsB7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

La presentación se ha dado en un programa de televisión española, donde Riquelme ha mostrado una camiseta con el dorsal de Haaland y un acta notarial donde se hace oficial la llegada del noruego.

Ambos candidatos han entrado a la etapa final de sus campañas a la espera de las elecciones que se realizarán el próximo domingo.